Финансист раскрыл россиянам лучший способ сбережения денег

Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган раскрыл россиянам лучший способ хранения денег. Он рассказал об этом агентству «Прайм».

Он отметил, что банковские вклады — не лучший инструмент для хранения денежных средств, так как они не покрывают потребительскую инфляцию как минимум три года. Более удобными методами сбережения средств финансист назвал ОФЗ или облигации крупных госкомпаний, которые дают прибыль как минимум в районе семи процентов годовых.

«При этом нового налога на вклады здесь фактически можно даже не касаться — что с ним, что без него банковские депозиты всегда проигрывали самым низкодоходным займам на фондовом рынке», — пояснил Коган, добавив, что есть риск лишиться всего дохода в случае, если вкладчик не очень внимательно читает договор. По его словам, документ может оказаться «инвестиционным договором», по которому не будет той гарантированной доходности.

«Но с ростом ключевой ставки растет доходность не только вкладов, но и облигаций, как ОФЗ, так и коммерческих. Стоит ли открывать вклад с заведомо меньшим доходом или все-таки переложиться в фондовый рынок — это вопрос, на который нужно отвечать каждому отдельному инвестору», — порассуждал финансист.

Ранее финансист назвал способ перестать жить от зарплаты до зарплаты. Как отметил основатель и СЕО финтех-компании «Деньги Вперед» Павел Гужиков, каждый четвертый россиянин сталкивается с необходимостью брать в долг или оформлять кредиты. По словам Гужикова, россиянам нужна подушка безопасности: для ее формирования следует откладывать не менее 10 процентов от ежемесячного дохода.