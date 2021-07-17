Финансист назвал способ перестать жить от зарплаты до зарплаты

Основатель и СЕО финтех-компании «Деньги Вперед» Павел Гужиков назвал способ перестать жить от зарплаты до зарплаты. О том, как россияне могут улучшить свое финансовое положение, он рассказал РИА Новости.

Как отмечает эксперт, 25 процентам жителей не хватает зарплаты на основные нужды. Из-за этого каждый четвертый россиянин сталкивается с необходимостью брать в долг или оформлять кредиты. По словам Гужикова, каждому человеку нужна подушка безопасности. Для ее формирования следует откладывать не менее 10 процентов от ежемесячного дохода. В то же время специалист подчеркнул, что данный процент стоит регулярно увеличивать. «Имея запас в 3-6 месячных расходов, внезапно понадобившиеся траты на лечение или ремонт техники не выбьют вас из колеи и до следующей зарплаты ваш бюджет продержится абсолютно спокойно», — объяснил финансист.

Гужиков также рекомендовал планировать и оптимизировать свои расходы. Чтобы не было задержек по обязательным платежам, специалист предлагает запланировать их таким образом, чтобы они совпадали с датами аванса или зарплаты. Не стоит забывать и о специальных приложениях для учета финансов, добавил эксперт. Подобные программы помогут избежать лишних трат.

Ранее россиянам раскрыли сроки для накопления одного миллиона рублей. По данным экспертов, жителям большинства регионов потребуется более 20 лет.