Россияне объяснили нежелание хранить деньги в валюте

Около четверти россиян считают невыгодными валютные сбережения — так они объяснили свое нежелание хранить деньги в евро и долларах. Об этом говорится в исследовании банка «Открытие», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

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Еще 30 процентов опрошенных считают самым выгодным механизмом накопления — размещение денег на вкладах в рублях под более высокий процент. Около 45 процентов россиян отмечают, что иностранные валюты по-прежнему не потеряли своей привлекательности как инструмент сбережений. Из них только половина полагает, что вкладываться в валютные вклады выгоднее, чем в рублевые.

Больше всего поклонников иностранной валюты на Дальнем Востоке (48 процентов), а меньше всего — в Северо-Западном федеральном округе (35 процентов).

Около 25 процентов респондентов ожидают роста ставок по банковским вкладам до конца 2021 года. По мнению 14 процентов, они останутся на нынешнем уровне. Дальнейшее снижение ставок предсказывают девять процентов. По мнению половины опрошенных, также настало время повысить размер страхового возмещения по вкладам.

Среди крупных целей, на которые откладывают деньги, россияне чаще всего называли формирование подушки безопасности, улучшение жилищных условий, отпуск или крупные покупки, приобретение автомобиля. Только 10 процентов копят на будущую пенсию, еще 19 процентов респондентов заявили, что у них нет денег на формирование сбережений.

Летом в России может начаться дефицит валюты, предупредил ранее глава центра инвестиционного анализа ЦСР Даниил Наметкин.