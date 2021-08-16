Россияне начали массово изымать деньги из банков

Крупные российские банки столкнулись с резким оттоком средств населения, пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на их оборотно-сальдовую ведомость (форма 101). Клиенты массово изымают деньги из-за низких ставок по вкладам, уверены эксперты.

Больше всех в первом полугодии потеряли банки «Восточный», Минбанк и Росбанк, у которых средства розничных клиентов сократились соответственно на 20,6 миллиарда рублей (на 15,3 процента), на 18,7 миллиарда (на 12,4 процента) и на 16,6 миллиарда (на 5,6 процента). Показатели сильно контрастируют с общим падением объема средств населения в российских банках за полгода, которое составило лишь 0,8 процента.

В банках отметили, что ожидали уменьшения объема средств. «С учетом планируемого снижения кредитного портфеля и перетока новых выдач в Совкомбанк у банка «Восточный» уменьшается и потребность в привлечении денежных средств», — заявил председатель правления банка Кирилл Соколов. В Минбанке сообщили, что в первом полугодии работали над сокращением дорогих розничных вкладов. В Росбанке рассказали, что расширили линейку банковских продуктов, что привело к перераспределению средств клиентов и к снижению числа вкладчиков.

Эксперты считают, что банки лукавят, говоря о целенаправленной стратегии. Вклады физических лиц очень важны для них, напомнила вице-президент Moody’s Ольга Ульянова. Скорее всего, банки опоздали с повышением ставок по вкладам. «Люди стали уходить и забирать деньги, потому что выросла инфляция, вкладчики начали понимать: вместо того чтобы держать деньги на банковских депозитах, где не предлагают конкурентных ставок по сравнению с уровнем инфляции, их лучше направить на какие-либо покупки», — отметила она.

В августе ставки по вкладам вернулись к допандемийному уровню, поднявшись в среднем до 5,3 процента годовых. Рост произошел после решения Центробанка (ЦБ) повысить ключевую ставку несколько раз подряд. Последний раз, 23 июля, ставка выросла на один процентный пункт — до 6,5 процента годовых.