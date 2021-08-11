Ставки по банковским вкладам в России вернулись на уровень до пандемии

В августе крупнейшие российские банки увеличили ставки по вкладам — те вернулись на уровень до пандемии коронавируса. Об этом со ссылкой на данные аналитической компании Frank RG пишет РБК.

По состоянию на 10 августа индекс FRG100 (рассчитывает среднюю доходность вкладов сроком до года в 54 кредитных организациях) составил 5,3 процента годовых. С 1 числа он поднялся на 0,16 процентных пункта.

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Главной причиной роста ставок стало решение Центробанка по ключевой ставке. По итогам заседания совета директоров регулятор поднял ее на 1 процентный пункт, до 6,5 процента. На этом фоне, говорится в материале, некоторые банков подняли ставки по вкладам до 7,5-8 процентов, однако только при выполнении клиентами дополнительных условий или по промоакциям.

Как отмечают эксперты, реакция банков на ужесточение денежно-кредитной политики могла бы быть сильнее. Однако так как у них нет дефицита ликвидности, привлекать средства на любых условиях не имеет смысла, особенно в связи с неопределенностью в экономике.

Таким образом, с учетом инфляции, сохраняющейся на уровне 6,5 процента, реальные ставки по-прежнему остаются отрицательными, то есть банковский вклад не позволяет компенсировать рост цен. Участники рынка не видят поводов, по которым финансовые организации решат резко повысить доходность по депозитам.