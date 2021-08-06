Россиянам назвали лучшие способы хранения денег

Начальник управления операций с ценными бумагами «МТС Банка» Роман Дмитриев назвал россиянам лучшие способы хранения денег. Он отметил в беседе с РИА Новости, что в современных рыночных условиях лучше частично положить средства на короткие депозиты сроком до 3-6 месяцев, а вторую часть вложить в облигации федерального займа (ОФЗ) со сроком погашения в 3-5 лет.

«Достаточно взвешенным решением было бы размещение 50 процентов средств в депозиты сроком 3-6 месяцев (с последующим реинвестированием в более длинные депозиты или облигации) и размещение 50 процентов накоплений в государственные ОФЗ, со сроками погашения от 3 до 5 лет и доходностью 6,75-6,85 процента годовых», — пояснил эксперт.

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По словам Дмитриева, с учетом поднятия ключевой ставки Центробанком, финансовые организации также начали поднимать проценты по вкладам. Однако рост ставок на долгосрочные вложения в силу неопределенности пока будет ограничен, предупредил специалист. Он посоветовал дождаться нормализации кредитно-денежной политики и выравнивания ставок на длинных депозитах, после чего размещать деньги на 2-3 года. Пока этого не произошло, выгоднее будут краткосрочные вклады.

Эксперт добавил, что ОФЗ сейчас можно приобрести с доходностью 6,75-7 процентов годовых, что выше депозитных ставок даже крупных банков. При ожидаемом уровне инфляции не более 4 процентов ежегодно облигации являются привлекательными для частных инвесторов, поскольку предполагают премию к инфляции в 2,75-3 процента, заключил он.

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