Россияне назвали ключ к успеху

Более половины россиян заявили, что уверены в успешности, следует из результатов опроса, который провел SuperJob (есть в распоряжении «Ленты.ру»). При этом 15 процентов убеждены в этом однозначно, а еще 44 процента назвали себя скорее успешными. К неуспешным себя причислили 31 процент, а каждый десятый в своих неудачах уверен однозначно. В опросе приняло участие 1600 взрослых россиян более чем из 300 населенных пунктов.

Рассказали опрошенные и о том, что они считают ключом к успеху. Отвечая на вопрос о том, что они в первую очередь вкладывают в такое понятие, 24 процента респондентов назвали достижение желаемого результата. Деньги отметили 19 процентов, 11 упомянули любимую работу, а восемь — возможность самореализации.

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При этом 26 процентов согласны с тем, что успешность нужно определять исключительно карьерными достижениями, 60 процентов не считают такое утверждение верным, а остальные затруднились с ответом. Кроме того, опрошенных попросили ответить на вопрос о том, что значит быть успешным, причем разрешалось выбрать несколько вариантов. Чаще всего россияне говорили о достижении поставленных целей (18 процентов опрошенных). Еще 17 процентов упоминали богатство, а 16 процентов — счастье. Каждый десятый выделил умение получать удовольствие от достигнутого.

Женщины говорили о своей успешности чаще, чем мужчины, — 62 и 57 процентов соответственно. Причем мужчины в первую очередь говорили, что успешность определяется богатством (19 процентов), а среди женщин такой критерий назвали только 15 процентов. Ассоциации женщин с понятием успеха свидетельствуют о том, что они относятся к этому вопросу более эмоционально, чем мужчины, чаще упоминавшие деньги. Россиянки же больше говорили об удовольствии, счастье и радости.

В конце июля были опубликованы также результаты опроса «Работа.ру» и «СберЗдоровье», посвященного удовлетворенностью жителей страны своей работой. Специалисты выяснили, что только 14 процентов россиян в настоящее время работают именно в той сфере, о которой мечтали в детстве. При этом 28 процентов респондентов рассказали, что для достижения цели им не хватило мотивации и усилий, а четверть опрошенных отметили, что не смогли бы сделать желанную карьеру без связей.