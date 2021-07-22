Большинство россиян признались в неудачах на работе

Большинство россиян сталкивались с неудачами на работе, об этом говорят итоги опроса сервиса по поиску работы Superjob, пишет ТАСС.

Доля людей, имевших провалы на работе, составила 76 процентов. В ходе опроса о своих промахах мужчины (78 процентов) говорили чаще, чем женщины (74 процента). В проблемах в основном не стеснялись признаваться люди старше 45 лет (81 процент). Большинство россиян (66 процентов) подчеркнули, что трудности на работе их не пугают. Только 23 процента трудоустроенных боятся неудач. Чаще всего это представительницы слабого пола (26 процентов) и те, чей доход до 50 тысяч рублей в месяц (24 процента). Меньше всего подвержены страху перемен сотрудники с доходом от 80 тысяч рублей в месяц (16 процентов).

В исследовании приняли участие и работодатели. 76 процентов из них считают плюсом то, что нанимаемый на работу человек признается в ошибках и промахах на прежней должности. Чаще всего честных соискателей ценят в сфере строительства (81 процент) и продажах (78 процентов).

В исследовании приняли участие тысяча работодателей и 1,6 тысячи экономически активных россиян с опытом работы.

Ранее россияне рассказали о том, как на их работу влияют отношения с начальством. Оказалось, что дружит с руководством лишь пятая часть работников — 21 процент. Около 60 процентов имеют строго формальные отношения.