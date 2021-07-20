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Россияне пожаловались на трудности в поиске работы

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Максим Богодвид

Большинство россиян пожаловались на трудности в поиске работы в своей сфере деятельности. Об этом говорится в исследовании платформы Zlaker, передает РИА Новости.

На то, что найти работу или подработку в своей сфере стало сложнее, указали 41 процент россиян. При этом 32 процента заявили, что сложности остались такими же, как и раньше. Еще 7 процентов респондентов отметили, что им в этом вопросе стало легче, а 20 процентов сказали, что не следят за рынком труда.

Кроме того, почти 40 процентов россиян считают, что ситуация в их отрасли ухудшилась значительно. 21 процент респондентов также указали на ухудшения, но отметили, что они не критичны. О значительном улучшении на своей работе заявили только 4 процента опрошенных, о незначительном — 7 процентов. Остальные участники опроса заявили, что ничего не изменилось.

В опросе участвовало около 1 тысячи человек из разных регионов России.

Ранее россияне рассказали о том, как на их работу влияют отношения с начальством. Оказалось, что дружит с начальством лишь пятая часть работников — 21 процент. Около 60 процентов имеют строго формальные отношения.

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