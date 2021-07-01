Россияне назвали главные раздражители на работе. Это уровень зарплаты, необходимость работать сверх нормы и температурные перепады в офисе. К основным факторам, раздражающим на работе, граждане также отнесли необоснованные требования руководства и назойливых коллег, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «Зарплата.ру».

Почти четверть россиян (23 процента) пожаловались на низкий доход или его несвоевременную выплату. Еще 16 процентов респондентов высказали недовольство необходимостью работать сверхурочно при отсутствии дополнительной оплаты, у 14 процентов сотрудников вызвали негативные эмоции жара или холод в офисе, а также отсутствие кондиционера. Теснота или формат опенспейса угнетает 12 процентов респондентов, а невозможность пообедать из-за отсутствия в офисе кухни, столовой или холодильника — 10 процентов респондентов.

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Шесть процентов работников раздражаются от общительных коллег, пять процентов — от начальника-самодура, а три процента опрошенных испытывают дискомфорт от состояния уборной. Среди негативных факторов россияне также называли наличие в компании корпоративной культуры, сборы средств на праздники, дресс-код или необходимость носить форму, а также требование проходить вакцинацию или носить во время работы средства индивидуальной защиты.

Отмечается, что низкий доход, руководство и коллеги больше раздражают «синих воротничков» (водителей, разнорабочих, строителей, комплектовщиков, продавцов и кассиров), а некомфортные офисы и строгая корпоративная культура – работников умственного труда, или «белых воротничков» (менеджеров, служащих, чиновников и IT-специалистов).

Опрос сотрудников проводили 20-24 июня во всех регионах страны. В исследовании поучаствовали более двух тысяч респондентов.

Ранее россияне перечислили самые раздражающие привычки коллег. На первом месте оказалась склонность громко разговаривать по телефону на рабочем месте: за этот вариант высказались 36 процентов опрошенных.