Россияне перечислили самые раздражающие привычки коллег. Результаты опроса сервиса «Работа.ру» привело RT.

На первом месте оказалась привычка громко разговаривать по телефону на рабочем месте. За этот вариант высказались 36 процентов опрошенных. С минимальным отрывом на втором месте расположилась привычка оставлять мусор на рабочих местах. Чуть меньше граждан проголосовали за вариант «делать работу в последний момент».

Другими раздражающими качествами россияне назвали частые перекуры в рабочее время (30 процентов), частые отгулы (21 процент) и злоупотребление алкоголем на корпоративных мероприятиях (13 процентов).

В опросе приняли участие 4,6 тысячи россиян из всех регионов страны.

Ранее пользователи Twitter поделились историями о неприятных начальниках, с которыми приходилось работать. Одна юзерша пожаловалась, что ее руководитель любил курить айкос (система нагревания табака, при реакции выделяющая специфический запах. — прим. «Ленты.ру») во время совещаний. Другая микроблогерша рассказала, что ее бывший босс громко слушал Rammstein, играл в Counter-Strike и заставлял подчиненных сидеть с его дочерью.