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Россияне назвали самые раздражающие поступки своего начальства

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Фото: pixabay.com

Россияне назвали самые раздражающие психологические и профессиональные составляющие их работы и поступки их руководства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования сервиса Работа.ру.

Так, почти половина опрошенных (42 процента) заявили, что хотели бы иметь возможность уволить свое начальство. Больше всего респондентов раздражает в их руководителях неумение ставить четкие задачи подчиненным (29 процентов). Ещё 27 процентов россиян пожаловались на плохое отношение руководства к сотрудникам, а 23 процента участников исследования указали, что начальник порой не выполняет свои обязанности и передает их подчиненным. Также 22 процента респондентов указали на злоупотребление полномочиями их шефом.

Среди других раздражающих действий руководителей 15 процентов опрошенных назвали звонки и письма от начальства в нерабочее время. 14 процентам не нравятся личные качества их шефа, а 12 процентам — их неуместный и оскорбительный юмор, а еще 11 процентов раздражает безответственность их начальников.

Почти половина (49 процентов) опрошенных заявили о готовности уволиться в случае задержки заработной платы или обмана. Еще треть (31 процент) респондентов уволились бы в случае унижения их со стороны начальства. Десятая часть россиян решила бы уйти с работы, если бы шеф начал распространять о них слухи. Шесть процентов опрошенных уволилась бы, если начальник повысил на них голос, еще четыре процента — в случае отказа в отпуске или отгуле.

В опросе приняли участие более пяти тысяч респондентов из всех регионов России.

Ранее стало известно, что Международная правозащитная группа «Агора» обратилась в Международную организацию труда (МОТ) с просьбой проверить действия российских работодателей в спорных ситуациях, в частности, в случаях увольнения из-за пандемии коронавируса.

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