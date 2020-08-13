Названы ключевые качества молодых специалистов при приеме на работу

При отборе молодых специалистов у работодателей на первом месте стоят деловые качества кандидата, а самой востребованной личностной компетенцией они назвали мотивацию достижений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы Superjob.

Согласно его материалам, при отборе молодых специалистов 64 процента работодателей обращают внимание на деловые качества кандидатов. На втором месте — минимальный опыт работы (49 процентов). Замыкает тройку ключевых качеств уровень и качество образования соискателя (28 процентов). Также каждый пятый работодатель (21 процент) смотрит на знание кандидатом специфики деятельности.

Среди дополнительных навыков больше половины компаний обращает внимание на компьютерную грамотность (53 процента). Помимо этого работодатели смотрят на опыт стажировок у соискателя (26 процентов), успеваемость в вузе (20 процентов), знание иностранного языка (11 процентов).

Самой востребованной личностной компетенцией молодых специалистов стала мотивация достижений (48 процентов). Для 44 процентов работодателей важна организованность, для 42 процентов - умение работать в команде. Стремление к самообразованию важно для 31 процента компаний, наличие лидерских качеств - для восьми процентов.

Авторы исследования подчеркнули, что за семь лет с момента предыдущего аналогичного исследования подход работодателей к отбору молодых сотрудников изменился, поскольку они переключили внимание на наличие минимального опыта работы и знание специфики деятельности, а также стали реже смотреть на уровень образования и успеваемость. «Инициативность сегодня ценят меньше, чем в 2013 году, а вот командность - больше», — отмечается в исследовании.

Исследование проводилось с 1 по 21 июля 2020 года в 159 населенных пунктах России, в нем приняли участие более одной тысячи представителей предприятий и организаций, предоставляющих вакантные места выпускникам вузов.

Ранее российские рекрутеры выделили топ-10 раздражающих слов и фраз, которые используют соискатели в своих резюме. По итогам опроса, в тройке лидеров оказались стрессоустойчивость (18 процентов), коммуникабельность (14 процентов) и легкая обучаемость (7 процентов).