Слова российской чиновницы о высоких пособиях по безработице объяснили

Слова чиновницы из Башкирии, которая рассказала о хорошо зарабатывающих за счет пособий по безработице россиянах, были вырваны из контекста. Об этом URA.RU сообщили в центре занятости Нефтекамска, где работает женщина.

В ведомстве уточнили, что их сотрудница выступала с докладом и рассказала, что некоторые безработные граждане получают выплату выше МРОТ. «Телевидение сделало нарезку реплик чиновницы, вырвав их из контекста», — сказала замдиректора Центра занятости Нефтекамска Ирина Семенихина, добавив, что госслужащая не хотела никого оскорбить.

Ранее работница городского центра занятости заподозрила в нахлебничестве неработающих россиян, которые получают пособие по безработице. Она говорила, что, помимо пособия в 5175 рублей, многие получают доплату в три тысячи за каждого ребенка в семье. В итоге семье с тремя детьми ежемесячно выделяется почти 15 тысяч рублей. Из-за высоких выплат граждане не ищут работу, заявила чиновница.

В Башкирии размер МРОТ в 2020 году составил 12 130 рублей. В центре занятости Нефтекамска горожанам предлагают устроиться на работу кухонным рабочим с зарплатой 13 тысяч рублей, учителем начальных классов — 14 тысяч рублей, уборщиком — 14 тысяч рублей, пекарем третьего разряда — 18 тысяч рублей.