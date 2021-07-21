Россияне рассказали о незаконных штрафах на работе

Около 31 процента россиян сталкивались с денежными штрафами на работе, 69 процентов респондентов не затронула такая практика. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру», пишет РБК.

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У 22 процентов работников штрафы вычитали из зарплаты. Около 68 процентов рассказали, что взыскания работодателей составляли до одной тысячи рублей, 19 процентов называли суммы от одной до трех тысячу, 8 процентов — от трех до пяти тысяч, а 10 процентов — более пяти тысяч рублей.

Чаще всего россиян наказывали за ненадлежащее выполнение обязанностей, опоздания, нарушение техники безопасности и недостачу.

Со штрафами за ненадлежащее обращение с клиентами и не соответствующий дресс-коду внешний вид сталкивались 10 и 6 процентов респондентов соответственно. Только 55 процентов знают, что денежные штрафы для сотрудников незаконны, поскольку запрещены трудовым законодательством. Оставшиеся 45 процентов о таком запрете не слышали.

Ранее сообщалось, что более половины россиян (58 процентов) захотели меньше работать летом и перейти на четырехдневку. При этом оставшиеся 42 процента граждан хотят сохранить привычное число трудовых дней летом.