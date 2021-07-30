Раскрыта доля довольных своей работой россиян

Только 14 процентов россиян в настоящее время работают именно в той сфере, о которой мечтали в детстве. Об этом свидетельствуют данные исследования сервисов «Работа.ру» и «СберЗдоровье», пишет РИА Новости. В опросе участвовали более пяти тысяч россиян из всех регионов страны.

Отмечается, что 20 процентов респондентов работают в схожей сфере с профессией из детских планов. Большинство опрошенных (66 процентов) признались, что так и не осуществили свои карьерные планы из детства.

При этом 28 процентов респондентов рассказали, что для достижения цели им не хватило мотивации и усилий. Четверть опрошенных отметили, что в профессию мечты им было бы трудно попасть без связей. Еще 22 процента респондентов признались, что во взрослом возрасте им просто больше понравилась другая специальность. Каждый десятый участник исследования отметил, что отказаться от профессии мечты их убедили родители.

Ранее сообщалось, что большинство россиян сталкивались с неудачами на работе. Согласно данным опроса сервиса по поиску работы Superjob, доля людей, имевших провалы на работе, составила 76 процентов. В ходе опроса о своих промахах мужчины (78 процентов) говорили чаще, чем женщины (74 процента). В проблемах в основном не стеснялись признаваться люди старше 45 лет (81 процент). Большинство россиян (66 процентов) подчеркнули, что трудности на работе их не пугают. Только 23 процента трудоустроенных боятся неудач.