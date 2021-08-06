Назван способ законно вытащить свои деньги из финансовых пирамид

Вытащить деньги из финансовых пирамид законно можно, но только на первых этапах ее жизни, уверен адвокат, управляющий партнер юридической компании «Кочерин и Партнеры» Владислав Кочерин, пишет агентство «Прайм».

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Финансовые пирамиды имеют срок жизни, рано или поздно мошеннические схемы «схлопываются», принося сотням людей убытки, отметил эксперт. По его словам, получить вложенные в такие структуры средства можно только до тех пор, пока пирамида кажется благонадежной. На более поздних этапах сделать это нельзя. Он назвал единственный законный способ не лишиться денег — не терять времени.

Кочерин напомнил, что под конец деньги обманутых вкладчиков уже бывают выведены, поэтому достать их из пирамиды не удастся. По мнению юриста, единственное, что может удовлетворить человека в этой ситуации — возбуждение уголовного дела против создателей финансовой пирамиды.

«Привлечение их к уголовной ответственности и обращение взыскания на их личное имущество или имущество, которое они пытались скрыть», — подчеркнул он. Единственным способом обойти риски стороной эксперт считает игнорирование финансовых пирамид.

Юрист напомнил, что предложения, обещающие завышенные проценты, всегда таят в себе опасность. Если финансовые организации предлагают прибыль 30 процентов в месяц, пора насторожиться, добавил он.

Ранее аналитик финансовой группы «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский напомнил, что современные финансовые пирамиды маскируются подо что угодно. Мошенники могут прикрываться легальными микрофинансовыми организациями, кооперативами и закрытыми паевыми инвестиционными фондами.