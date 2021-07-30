Основателя финансовой пирамиды Finiko арестовали

Суд в Казани арестовал одного из основателей финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина на два месяца. Об этом сообщает ТАСС.

«Избрать в отношении Доронина меру пресечения в виде заключения под стражу до 28 сентября 2021 года», — приводит «Интерфакс» слова судьи с заседания. Он будет находиться в СИЗО № 2 УФСИН по Республике Татарстан.

Следствие просило отправить Доронина под стражу, так как считает, что он может скрыться или оказать давление на свидетелей, а также имеет двойное гражданство. Защита в свою очередь просила отправить его под домашний арест. Доронин вину не признал, но заявил суду, что готов к «аргументированному диалогу».

Ранее в пятницу, 30 июля Доронин был задержан. Как установили следователи, руководство финансовой пирамиды завлекало клиентов, обещая им доходность до 25 процентов в месяц. Деньги предполагалось получать за счет операций с криптовалютами и игры на фондовых рынках и различных торговых площадках.