Основателя финансовой пирамиды Finiko задержали

В Казани задержан один из основателей прогоревшей финансовой пирамиды Finiko Кирилл Доронин. Информацию подтвердил источник в правоохранительных органах, сообщает «Вести Татарстан».

По версии следствия, в период с августа 2019 года по декабрь 2020-го руководство финансовой пирамиды завлекало клиентов, обещая им доходность до 25 процентов в месяц. Деньги предполагалось получать за счет операций с криптовалютами и игры на фондовых рынках и различных торговых площадках.

Уголовное дело в отношении неустановленных лиц возбуждено по части 2 статьи 172.2 Уголовного кодекса РФ («Организация деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере») в декабре прошлого года. Поводом для этого стала проверка прокуратуры Татарстана.

В начале июля 2021 года Центробанк объявил, что деятельность Finiko имеет признаки финансовой пирамиды. Позднее работу компании приостановили. Уже после этого Доронин объявил о создании другого проекта, в который предлагал инвестировать вкладчикам Finiko, чтобы вернуть предыдущие вложения.

Данные о числе пострадавших и сумме ущерба расходятся. Правоохранители, опираясь на заявления граждан, говорят о сумме 80 миллионов рублей, местные СМИ доводят значение до 7 миллиардов рублей. По данным самого Доронина, свои деньги в пирамиду вложили до миллиона человек.

Ранее Центробанк сообщил, что из-за средней финансовой пирамиды люди теряют до 50 миллионов рублей, но в ряде случаев ущерб значительно выше.