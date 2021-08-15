Россиянам назвали способы получить кредит из дома

Доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко назвал россиянам способ, как получить кредит, не выходя из дома. По его словам, появление финансового маркетплейса позволит простимулировать конкуренцию в банковской сфере, передают «Известия».

Эксперт отметил, что такой сервис в основном требуется финансовым организациям, которые не раскручены в СМИ и имеют мало филиалов. Он предположил, что при заключении договора через платформу потребителю могут быть предложены те или иные бонусы, а активные потребители кредитных продуктов, возможно, «распробуют» формат, и он им понравится.

Домщенко добавил, что маркетплейс рассчитан на людей с несколькими кредитами, тем, кто сталкивался с единичными случаями, он не будет актуален. «Что касается клиентов, привязанных к конкретным банкам или экосистемам, то они и дальше будут пользоваться привычными сервисами», — добавил специалист.

Суть нововведения заключается в том, что потребители смогут приобретать финансовые продукты от разных организаций на одной платформе в любое время суток. Сейчас это вклады и страхование.

Ранее Центробанк сообщил, что долги россиян перед банками превысили 23 триллиона рублей: по состоянию на 1 июля общий размер задолженности физических лиц перед банками достиг 23,969 триллиона рублей. С начала года он вырос на 2,3 триллиона рублей, при этом с 1 июля 2020-го года — на 4,06 триллиона.

