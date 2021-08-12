Половина российских инвесторов оказались «мертвыми душами»

Около 60 процентов частных инвесторов на российском рынке не купили ни одной акции

Приток частных инвесторов на российский фондовый рынок не настолько впечатляющий, каким кажется. Более чем наполовину он состоит из «мертвых душ» — счетов, с которых не было инвестиций. Об этом в интервью, опубликованном на сайте Центробанка, рассказал зампред регулятора Сергей Швецов.

На конец первого квартала текущего года число брокерских счетов в России достигло 12,7 миллиона, однако 60 процентов из них пусты. Еще 19 процентов имеют ничтожные с точки зрения инвестиций остатки — порядка 10 тысяч рублей. По словам Швецова, скорее всего, граждане открывали их лишь для того, чтобы попробовать поторговать на бирже.

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Массово открывать брокерские счета физлица стали с прошлого года. Но активными регулятор признает лишь 21 процент, то есть порядка 2,7 миллиона. Впрочем, представитель ЦБ отметил, что и такой результат выглядит достаточно неплохо.

В Центробанке считают, что пустые брокерские счета появились в результате взаимодействия банков со своими клиентами по другим операциям. То есть граждане получали возможности инвестировать, но не понимали, зачем это надо.

Швецов выразил надежду, что в ближайшие полгода хотя бы на половине пустых счетов появятся деньги. Однако, добавил он, процесс зависит от уровня благосостояния населения, будут ли у граждан свободные деньги для покупки ценных бумаг. В настоящее время приток денег от частных инвесторов составляет порядка 200 миллиардов рублей в месяц. В качестве причины прихода людей на рынок Швецов назвал рост его доступности и активные предложения банков.

В том же интервью зампред ЦБ назвал биткоин примером финансовых пирамид, в которых вкладчики не могут получить никакой гарантии. По его словам, если активы не находятся под защитой Российской Федерации, то их могут просто забрать.