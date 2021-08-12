В ЦБ назвали биткоин финансовой пирамидой

Первый зампред ЦБ Сергей Швецов заявил в интервью, что многие люди вкладываются в финансовые пирамиды, такие как биткоин. Он отметил, что покупателей цифровых активов никто не защитит.

«Покупая тот же биткоин, человек вступает на минное поле, где, кроме себя, ему не на кого рассчитывать. Не надо ходить туда, где вы не находитесь под защитой Российской Федерации, где ваши деньги просто заберут и вы ничего с этим не сможете поделать», — заявил зампред ЦБ.

Швецов утверждает, что многие «в ожидании бешеной доходности» вкладываются в криптовалюту, продавая свое имущество или занимая деньги у родственников. Зампред ЦБ назвал большой бедой то, что россияне не знакомы с правилами работы рынка капитала.

Центробанк не планирует легализовывать биткоин по примеру Сальвадора, об этом ранее заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина. По ее словам, ЦБ относится к цифровым активам «достаточно сдержанно».

«Это денежный суррогат, и мы против того, чтобы криптовалюты как частные цифровые, даже деньгами их не хочется называть, использовались для расчетов внутри страны»,— сказала Набиуллина.