Долги россиян перед банками превысили 23 триллиона рублей: по состоянию на 1 июля общий размер задолженности физических лиц перед банками достиг 23,969 триллиона рублей. Соответствующие статистические данные приводятся на сайте Центробанка.

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С начала года он вырос на 2,3 триллиона рублей, при этом с 1 июля 2020-го года — на 4,06 триллиона.

В начале июля сообщалось, что с неплательщиков в России планируют взыскать почти полтриллиона рублей в пользу банков — это на треть больше, чем в 2020 году.

Ранее стало известно, что почти четверть россиян (24,7 процента) обращается за займом в микрофинансовые организации из-за отказа банков в выдаче им кредита. Остальные 75 процентов граждан выбирают микрозайм по собственному желанию. Из них 28,4 процента заявили, что их привлекла возможность быстрого получения денег без посещения офиса кредитора. Еще 18,4 процента респондентов сказали, что взяли микрозайм по рекомендации близких.

