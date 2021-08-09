США задумались над спасением от банкротства

Министр финансов США Джанет Йеллен призвала законодателей поднять или отменить потолок государственного долга, заручившись поддержкой обеих партий Конгресса. До этого момента инициатива обсуждалась только среди демократов, пишет Bloomberg. Таким образом, глава Минфина задумалась над спасением страны от банкроства (дефолта), которым грозит превышение действующего потолка.

Предложение Йеллен рассматривают как вызов республиканцам, которые выступают против поддержки увеличения максимального размера государственного долга. Таким образом они подчеркивают свое несогласие с планами демократов по увеличению социальных расходов. Представители партии Джо Байдена собирались прописать повышение потолка долга в готовившуюся резолюцию по бюджету, с помощью которой и будет реализован пакет социальных расходов.

В итоге демократы в Сенате не включили меру в опубликованный 9 августа пакет на 3,5 триллиона долларов. Это произошло потому, что этот документ лишь готовит почву для так называемого законопроекта о примирении (reconciliation bill), считают республиканцы. Это постановление требует всего 50 голосов для принятия в верхней палате Конгресса, что исключает необходимость в поддержке республиканцев.

Сейчас Конгресс находится перед опасностью потенциального дефолта, который может нанести ущерб финансовым рынкам и подорвать доверие к правительству.

Потолок долга, то есть максимальный размер долга, который Казначейство может выдать государственным учреждениям, снова вступил в силу 1 августа. До этого он был временно зафиксирован в течение двух лет на уровне 22 триллионов долларов. Непогашенный государственный долг в настоящее время составляет 28,4 триллиона долларов, а потолок — 28,5 триллиона, так как к восстановленному после двухлетней заморозки значению прибавилась сумма задолженности, накопленной с августа 2019 года.

Джанет Йеллен заявила законодателям, что министерство финансов находится на грани того, чтобы исчерпать свои специальные меры, и у ведомства могут закончиться деньги вскоре после того, как Конгресс вернется из перерыва в сентябре.