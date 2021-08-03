Госдолг США достиг потолка

Минфин США достиг установленного Конгрессом потолка госдолга и призвал вновь его поднять, заявила министр финансов Джанет Йеллен. Об этом пишет РИА Новости.

Глава ведомства обратилась к руководству Конгресса с письмом, заявив, что Минфин приступил к «экстраординарным» мерам по временным заимствованиям в отсутствие законодательно утвержденного нового лимита на госдолг.

По ее словам, период действия экстраординарных мер в этом году может означать повышенную неопределенность, которая связана с экономическим влиянием пандемии коронавируса. «Я при всем уважении призываю конгресс защитить залог полного обеспечения и кредита Соединенных Штатов и предпринять действия как можно скорее», — отмечается в тексте письма.

Ранее в США завершилось двухлетнее соглашение по приостановке лимита госдолга. Это означает, что его предельное значение снова начало действовать. По данным Bloomberg, к концу июня совокупная задолженность почти достигла 28,5 триллиона долларов — 22 триллиона плюс накопленные долги с августа 2019 года. Если Конгресс не решит приостановить действие лимита или не увеличит его, то Минфину придется идти на чрезвычайные меры.

Американские власти сталкиваются с подобной ситуацией с 1980-х годов. В ряде случаев федеральному правительству, за исключением отдельных ведомств, приходилось приостанавливать работу до достижения соглашения между двумя партиями. Только за последние десять лет такое случалось трижды.