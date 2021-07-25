Названа страна с самым большим госдолгом

Япония — страна с самым большим госдолгом в мире, он составляет 234 процента ВВП страны. Об этом заявил руководитель центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Наметкин, его слова приводит РИА Новости.

Наметкин также назвал других лидеров по этому показателю: в Великобритании задолженность составляет 144 процента от ВВП, в США — 160 процентов, а в еврозоне — 120,4 процента. Эксперт отметил, что совокупный госдолг всех стран мира составляет 105 процентов от их суммарного ВВП. Но несмотря на такие высокие показатели госдолга в ряде крупных стран, в ближайшем будущем они навряд ли столкнутся с проблемами с его обслуживанием.

В то же время Наметкин отметил, что меры поддержки экономики на фоне пандемии привели к росту инфляции в ряде государств. В частности, в США потребительские цены выросли на 5,4 процента — максимальное значение за 13 лет. «В таких условиях возникает теоретическая возможность ужесточения монетарной политики ФРС США, что может ухудшить ситуацию с обслуживанием долга», — пояснил эксперт.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен предупредила Конгресс об угрозе дефолта и сопутствующего «непоправимого ущерба» для экономики страны. По ее словам, это произойдет в том случае, если потолок государственного долга не будет повышен после 31 июля или же если не будет приостановлен лимит заимствований.