Рекордно подорожавший госдолг стал угрозой для бюджета Великобритании

Из-за инфляции обслуживание государственного долга Великобритании подорожало до рекордного уровня. В июне казначейство выплатило 8,7 миллиардов фунтов, что на шесть миллиардов больше, чем годом ранее. Это самые большие ежемесячные выплаты с 1997 года, за все время наблюдений, сообщило Управление национальной статистики.

Там объяснили, что такие показатели связаны с ростом индекса потребительских цен, указав, что к нему привязаны государственные обязательства, индексированные по инфляции. При этом сам госдолг Великобритании в целом приближается к 100 процентам валового внутреннего продукта страны. Примерно четверть его связана с показателями инфляции, свидетельствуют данные Агентства по управлению долгом.

Материалы по теме Час расплаты. Apple, Google и Facebook годами уходили от налогов. Как 130 стран мира заставят их заплатить миллиарды? Ненасытные. Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?

Рекордный за многие годы уровень правительственных заимствований обусловлен стремлением страны поддержать британцев, потерявших работу во время пандемии, отмечает Bloomberg. Хотя в целом дефицит бюджета ниже, чем в мае предсказывало Управление бюджетной ответственности (Office for Budget Responsibility, OBR), растущие расходы на обслуживание долга стали угрозой и могу свести на нет эффект от неожиданного улучшения ситуации.

В июле Управление бюджетной ответственности уже назвало уровень государственного долга одной из серьезных проблем Великобритании, видя в нем катастрофический риск. В прошлом месяце индекс потребительских цен в стране на годовом уровне вырос до 2,5 процента, что стало максимальным значением за три года.