Отказавшиеся от автобусов британцы спровоцировали рекордный рост цен

Рекордный за все время наблюдений рост цен на поддержанные машины в Британии, который составил в июне 4,4 процента, в значительной мере спровоцировал инфляцию, заявили в Национальной статистической службе страны. Индекс потребительских цен за год вырос до 2,5 процента, что стало максимальным значением за три года.

Подорожание старых автомобилей в ведомстве связали с тем, что британцы стали чаще отказываться от общественного транспорта, не желая ездить в автобусах во время пандемии. При этом производство новых машин сейчас осложнено кризисом с дефицитом полупроводников, и поэтому потребители выбирают те, которые уже были в использовании.

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В этом отношении Британия следует глобальному тренду — нехватка комплектующих становится проблемой и для производителей в США. Там подорожание поддержанных авто тоже внесло серьезный вклад в инфляцию, а в Японии цены на такие машины оказались самыми высокими за десять лет, объясняет Bloomberg. «Это происходит по всему миру, потому что новых машин не хватает везде. Механизм, который способствует росту цен на поддержанные автомобили, везде один и тот же», — уточнил профессор Лондонской школы экономики Алессандро Гавацца.

При этом производители автомобилей уже предупредили, что нехватка чипов может стать более заметной во втором полугодии. В мае аналитики компании AlixPartners подсчитали, что из-за дефицита полупроводников автопромышленность только в этом году недосчитается 110 миллиардов долларов выручки, а производство сократится на 3,9 миллиона машин.

С трудностями столкнулись и компании в России. 14 июля «АвтоВАЗ» на один день приостановил производство на первой линии, где собирают модели Lada Xray, Lada Largus, Renault Logan и Renault Sanderо. В июне компания также была вынуждена сделать перерыв из-за нехватки некоторых комплектующих.