Министр финансов США предупредила об угрозе дефолта

Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила Конгресс об угрозе дефолта и сопутствующего «непоправимого ущерба» для экономики страны. Соответствующее письмо было направлено руководству законодательного органа Соединенных Штатов, сообщает ТАСС.

По ее словам, это произойдет в том случае, если потолок государственного долга не будет повышен после 31 июля или же не будет приостановлен лимит заимствований.

Йеллен отметила, что при отсутствии каких-либо действий уже 1 августа уровень государственного долга достигнет законодательно установленной максимальной величины.

Глава ведомства также заявила, что в случае, если потолок госдолга не будет заморожен или увеличен, уже к 1 октября, когда в Соединенных Штатах начинается новый финансовый год, возможности правительства страны выплачивать долги по своим обязательствам могут быть серьезно подорваны, так как на этот период намечены значительные бюджетные траты.

По словам министра финансов, дефолт «нанесет непоправимый ущерб экономике США и экономическому положению всех американцев». Она подчеркнула, что «даже одна лишь угроза» дефолта в прошлом уже наносила вред экономике США.

Ранее министр торговли США Джина Раймондо заявила, что старение населения нанесет удар по экономике страны силой в «тонну кирпичей» без увеличения федеральной помощи. В настоящее время 16,5 процента населения США, или 54 миллиона, старше 65 лет. К 2030 году это число увеличится до 74 миллионов. Еще быстрее растет количество людей старше 85 лет, которые обычно нуждаются в помощи. В марте президент США Джо Байден предложил увеличить объем помощи для американцев с низкими доходами.

