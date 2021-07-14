Экономике США предрекли удар силой «в тонну кирпичей»

Старение населения нанесет удар по экономике США силой в «тонну кирпичей» без увеличения федеральной помощи, считает министр торговли страны Джина Раймондо. Об этом пишет Reuters.

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В настоящее время 16,5 процента населения США, или 54 миллиона, старше 65 лет. К 2030 году это число увеличится до 74 миллионов. Еще быстрее растет количество людей старше 85 лет, которые обычно нуждаются в помощи. В марте президент США Джо Байден предложил увеличить объем помощи для американцев с низкими доходами.

Около 400 миллиардов долларов за десять лет планируется направить на финансирование ухода на дому за пожилыми людьми и инвалидами. Однако не все демократы согласны с увеличением расходов на медицинское обслуживание. Раймондо отметила, что 1,5 миллиона женщин до сих пор не вернулись к работе после ухода во время пандемии за детьми, пожилыми людьми и родственниками-инвалидами. «Простое повышение зарплаты этим женщинам будет огромным стимулом для нашей экономики и огромным тормозом, если мы этого не сделаем», — подчеркнула она.

Состояние экономики США может навсегда остаться ниже допандемийного уровня. Расчет специального индекса по 37 показателям, которые определяют благосостояние жителей и условия на рынках страны, ранее представило издание CNN совместно с финансовыми аналитиками американской компании Moody’s Analytic.