Миллионы американцев оказались в шаге от бомжевания

Жители США оказались под угрозой стать бомжами из-за жилищных долгов в пандемию коронавируса. Миллионы американцев не в состоянии оплачивать аренду домов и ипотеку, несмотря на помощь правительства, пишет The New York Times.

По данным отчета Гарвардского центра жилищных исследований (Harvard’s Joint Center), рынок жилья США разделился по двум траекториям. Пока одни семьи покупают дома на сбережения, накопленные во время локдаунов, другие расстаются с собственностью из-за долгов по кредитам и потери работы.

Введеный с марта 2020 года мораторий на выселение из домов и квартир по причине неуплаты аренды закончится в конце июня, и тогда оказаться на улице рискуют около семи миллионов жителей страны. По анализу исследователей, большинству американцев не удалось отложить средства на будущие платежи за жилье, так как пособия по безработице и единовременные выплаты от государства тратились на подорожавшие товары и услуги.

Два десятка генеральных прокуроров из различных штатов призвали Верховный суд США сохранить мораторий на аренду, опасаясь беспрецедентной волны массовых выселений. Жилищная катастрофа сильнее всего коснется темногожего населения страны, прогнозируют эксперты.

Арендодатели не против продления моратория, однако подчеркивают, что процедуру получения денег от государства нужно облегчить, либо им придется повысить плату за аренду.

«Обработка заявлений на получение компенсации аренды из бюджета США занимает очень много времени. Домовладельцы ждут своих денег по восемь недель», — пояснила управляющий директор Общества юридической помощи Колумбуса, штат Огайо Мелисса Даттон.

В 2020 году, когда многие американцы из-за коронавируса потеряли работу и более не могли платить за аренду, тогдашний президент США Дональд Трамп ввел мораторий на выселение должников из жилья. На «замораживание» аренды до 1 июля 2021 года Конгресс выделил около 40 миллиардов долларов.