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В США представили помощь экономике на сотни миллиардов долларов

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Фото: Tom Brenner / Reuters

В Конгрессе США достигли договоренностей по новому пакету мер помощи экономики страны в условиях пандемии объемом почти 900 миллиардов долларов. Об этом сообщил лидер республиканского большинства в Сенате Конгресса Митч Макконнелл, передает Associated Press.

По информации агентства, пакет мер предусматривает предоставление дополнительно 300 долларов в рамках пособий по безработице, прямые выплаты в размере 600 долларов некоторым категориям граждан.

Также в пакете представлены меры, направленные на поддержку бизнеса, школ, поставщиков медицинских услуг, а также арендаторов, которые столкнулись с угрозой выселения из-за невозможности оплатить счета за аренду.

Ожидается, что Палата представителей и Сенат проголосуют по новой инициативе в понедельник, 21 декабря.

Ранее в декабре глава Минфина США Стив Мнучин предложил новую помощь экономике США. Размер помощи, озвученный Мнучином, составляет 916 миллиардов долларов, что на восемь миллиардов больше варианта, одобренного ранее представителями двух ведущих партий в Конгрессе.

К началу октября законодатели не смогли согласовать полноценный бюджет, поэтому сейчас принималось несколько резолюций о продлении финансирования госучреждений. Это делалось для того, чтобы не допустить приостановки работы правительства. Срок действия последней из утвержденных резолюций заканчивается в ночь на 21 декабря. По данным Associated Press, Палата представителей намерена проголосовать по еще одной такой резолюции, которая продлевает финансирование правительства.

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