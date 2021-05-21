Названа необходимая для победы над пандемией коронавируса сумма

В Международном валютном фонде (МВФ) назвали необходимую сумму для победы над пандемией коронавируса по всей планете. Как сообщает Reuters, речь идет по крайней мере о 50 миллиардах долларов.

В фонде подсчитали, что этой суммы хватит, чтобы к концу 2021 года вакцинировать 40 процентов населения во всех странах и не менее 60 процентов к первой половине 2022-го. МВФ уверен, что это приведет к вливанию в мировую экономику к 2025 году суммы, эквивалентной девяти триллионам долларов. Экономическая активность будет восстанавливаться быстрее, а богатые страны потенциально окажутся в выигрыше.

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По подсчетам фонда, от COVID-19 в мире умерли уже свыше 3,5 миллиона человек. Например, в Африке вакцинировано всего 2 процента населения по сравнению с 40 процентам в США и 20 процентами в Европе.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупреждали об опасности так называемого вакцинного национализма. Глава организации Тедрос Гебрейесус сказал, что из-за этого мировая экономика рискует потерять 9,2 триллиона долларов, причем почти половина потерь придется на развитые страны.

Также стало известно, что миллиарды жителей планеты, скорее всего, не получат вакцину от коронавируса в ближайшее время, поскольку богатые страны раскупили большинство самых многообещающих препаратов. Богатые страны, где живет 14 процентов населения мира, обеспечили себя 53 процентами наиболее многообещающих вакцин. Больше всего доз на душу населения купила Канада: их хватит, чтобы вакцинировать каждого канадца пять раз.