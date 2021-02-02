Определена глубина падения экономики Европы

Из-за введенных на фоне распространения коронавируса ограничений экономика Европы по итогам прошлого года сократилась на 6,8 процента. Глубину падения оценил CNBC.

Материалы по теме Третья мировая волна Число жертв коронавируса растет по всему миру. Почему карантин не помогает? Между первой и второй Мир накрывает новая волна коронавируса. Готовы ли страны вновь загнать людей в карантин?

За последний квартал 2020-го в странах ЕС усугубилась ситуация со здравоохранением, а Германии и Франции пришлось снова вводить локдауны. Ужесточение социальных ограничений закономерно отразилось на экономической ситуации: за последние три месяца 2020-го ВВП ЕС сократился на 0,7 процента. Помимо неравномерного распространения вакцин от COVID-19 ситуацию усугубляет еще и тот факт, что в новом году увеличилось и количество заражений новым штаммом вируса.

Самой сильной экономикой еврозоны считается Германия: ее восстановление затормозилось на фоне введения новых ограничений из-за коронавируса. По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), экономика региона в этом году вырастет только на 4,2 процента.

Экономическая активность в регионе замедлилась в последнем квартале 2020-го, тенденция продолжится и в первой половине 2021-го. МВФ не ожидает, что зона евро вернется до конца 2022 года к уровням конца 2019 года. Главный экономист HSBC Holdings Plc Джанет Генри отмечала, что большая часть Европы, вероятно, вернулась к рецессии. «Показатели в Китае уже достигли докризисного уровня. В США, по нашим прогнозам, это произойдет к концу 2021 года. ЕС сможет восстановиться только к концу 2022 года», — говорила она.