Определена глубина падения экономики Европы

Из-за введенных на фоне распространения коронавируса ограничений экономика Европы по итогам прошлого года сократилась на 6,8 процента. Глубину падения оценил CNBC.
За последний квартал 2020-го в странах ЕС усугубилась ситуация со здравоохранением, а Германии и Франции пришлось снова вводить локдауны. Ужесточение социальных ограничений закономерно отразилось на экономической ситуации: за последние три месяца 2020-го ВВП ЕС сократился на 0,7 процента. Помимо неравномерного распространения вакцин от COVID-19 ситуацию усугубляет еще и тот факт, что в новом году увеличилось и количество заражений новым штаммом вируса.
Самой сильной экономикой еврозоны считается Германия: ее восстановление затормозилось на фоне введения новых ограничений из-за коронавируса. По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), экономика региона в этом году вырастет только на 4,2 процента.
Экономическая активность в регионе замедлилась в последнем квартале 2020-го, тенденция продолжится и в первой половине 2021-го. МВФ не ожидает, что зона евро вернется до конца 2022 года к уровням конца 2019 года. Главный экономист HSBC Holdings Plc Джанет Генри отмечала, что большая часть Европы, вероятно, вернулась к рецессии. «Показатели в Китае уже достигли докризисного уровня. В США, по нашим прогнозам, это произойдет к концу 2021 года. ЕС сможет восстановиться только к концу 2022 года», — говорила она.