Определен вред мировой экономике от «вакцинного национализма»

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) определили вред, который может принести мировой экономике «вакцинный национализм».

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Глава организации Тедрос Гебрейесус полагает, что речь идет по крайней мере о 9,2 триллиона долларов, причем почти половина потерь придется на развитые страны. По данным исследования Исследовательского фонда Международной торговой палаты, США это может стоить от 45 миллиардов до 1,3 триллиона долларов, Британии — от 8,5 до 146 миллиардов, Германии — от 14 до 248 миллиардов долларов.

Пока некоторые страны уже вовсю прививают своих граждан, другим приходится ждать препаратов. «Мир окажется на грани катастрофического морального провала, если он не обеспечит равный доступ к вакцинам», — констатировал Гебрейесус. При этом с каждым днем разрыв между имущими и неимущими становится все больше.

В декабре 2020 года стало известно, что миллиарды жителей планеты, скорее всего, не получат вакцину от коронавируса в ближайшее время, поскольку богатые страны раскупили большинство самых многообещающих препаратов. Богатые страны, где живет 14 процентов населения мира, обеспечили себя 53 процентами наиболее многообещающих вакцин. Больше всего доз на душу населения купила Канада: их хватит, чтобы вакцинировать каждого канадца пять раз.