С заработавших на пандемии предложили брать налоги

Международный валютный фонд (МВФ) предложил брать с компаний, которые смогли заработать на пандемии коронавируса, так называемый налог солидарности. Об этом говорится в докладе, опубликованном на сайте организации.

В фонде считают, что за счет временного налога на сверхприбыли страны смогут пополнить свои бюджеты, а также это поможет усилить социальную сплоченность и сократить неравенство в обществе. Организация настаивает: сейчас в мире необходимо наращивать социальные расходы, но на это нужны дополнительные источники бюджета.

В МВФ уверены, что такой налог поможет процветающему бизнесу внести вклад в восстановление экономики, а тех, кто получил убытки, он не затронет. Это позволит усилить ощущение, что «каждый вносит вклад в усилия по восстановлению после COVID-19». В качестве примера фонд привел практику Германии, Австралии и Японии: там в разное время временно вводились налоги с наиболее состоятельных людей.

В конце 2020-го журнал Forbes назвал 50 предпринимателей из сферы здравоохранения, заработавших миллиарды на фоне пандемии коронавируса. Большинство из них — из Китая, оттуда же и началось распространение COVID-19. Бизнесмены заработали состояние благодаря росту акций компаний, разрабатывающих вакцины и занимающихся поставками медицинского оборудования. Среди новых миллиардеров гендиректор немецкой биотехнологической компании BioNTech Угур Шахин.