Членам правления крупных банков в России сократили выплаты

Вознаграждения членам правления крупнейших по активам российских банков в большинстве сократились, пишет газета «Коммерсантъ». Издание подсчитало, что сокращение бонусов составило от 5,7 до 48,03 процента. Исключением стали только Альфа-Банк и Россельхозбанк, где выплаты членам правления выросли — на 26,5 и 7,5 процента соответственно.

Сбербанк выплатил правлению 5,9 миллиарда рублей вместо 6,3 миллиарда годом ранее, а обязательства по долгосрочному вознаграждению составили 3,7 миллиарда рублей (3,8 миллиарда в 2020-м). В ВТБ пояснили, что сократили годовую премию правлению по итогам 2019 года, когда банк заработал рекордную чистую прибыль по МСФО.

Это случилось на фоне «экономической турбулентности, спровоцированной пандемией коронавируса в 2020 году». «Выплаты дивидендов и значительных бонусов должны происходить после стабилизации ситуации в экономике и отказа банков от льготных возможностей, представленных Банком России», — прокомментировал первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский.

Летом 2020-года российские власти задумались о сокращении зарплат топ-менеджерам госкомпаний, госкорпораций и подконтрольных им структур. Предполагается, что зарплата, иные выплаты и бонусы не должны будут превышать 30 миллионов рублей в год на одного руководящего сотрудника.