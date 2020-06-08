Топ-менеджерам госкомпаний захотели сократить зарплаты

Топ-менеджерам госкомпаний, госкорпораций и подконтрольных им структур захотели сократить зарплаты. В правительстве разрабатывается идея установить потолок их вознаграждения на уровне трех минимальных заработков премьер-министра России Михаила Мишустина. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения в Белом доме.

Таким образом зарплата, иные выплаты и бонусы не должны будут превышать 30 миллионов рублей в год на одного руководящего сотрудника.

Исключения смогут устанавливаться только по решению президента России Владимира Путина. По мнению аналитиков, такая инициатива будет вредна для компаний, работающих в рыночных условиях. Инициатива обсуждается в правительстве с марта в аппарате первого вице-премьера Андрея Белоусова. По словам собеседников издания, правительство намерено оптимизировать и унифицировать уровень зарплат, привязав его к короткому перечню показателей эффективности (KPI).

В качестве KPI будет выступать динамика выручки, чистой прибыли и рыночной стоимости компании. Для некоммерческих будут утверждены отраслевые KPI.

Издание также приводит данные о выплатах госкомпаний топ-менеджерам в 2019 году. Так, «Роснефть» потратила на выплаты правлению 3,57 миллиарда рублей, «Газпром» — 1,5 миллиарда рублей, ОАО РЖД выплатила сотрудникам 2,7 миллиарда рублей. «Транснефть» на выплаты правлению и совету директоров выделила 2,34 миллиарда рублей. На эти же цели «Аэрофлот» отдала в прошлом году 2,138 миллиарда рублей. Наименьшие расходы на правление у «Россетей» — 273 миллиона рублей.

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