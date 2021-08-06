Центробанк отозвал лицензию у проработавшего почти 30 лет банка

Банк России отозвал лицензию у саранского КС Банка из-за отсутствия достаточного количества резервов. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Кредитная организация была зарегистрирована в 1992 году, то есть проработала на российском рынке почти 30 лет. На данный момент она занимает 176 место по величине активов в банковской системе страны.

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В пресс-релизе указано, что КС Банк пытался искусственно улучшить финансовые показатели и скрывал свое реальное финансовое положение. Для этого он занижал сумму, необходимую для покрытия возможных потерь по ссудной и приравненной к ней задолженности.

В последние 12 месяцев банк неоднократно получал предупреждения от ЦБ, в его отношении вводились различные меры, в том числе ограничения на привлечение денежных средств вкладчиков. После отзыва лицензии в КС банк назначена временная администрация.

Банк является участником системы страхования вкладов, поэтому вкладчикам вернут 100 процентов остатка средств в размере до 1,4 миллиона рублей.

Центробанк продолжил расчистку банковского сектора России в марте. Сообщения об отзыве лицензий выходят по пятницам, хотя и не каждую неделю. КС Банк стал крупнейшей по величине активов кредитной организацией за последнее время, лишившейся лицензии.

За последние три месяца такое решение было принято в отношении Руна-банка (308 место по величине активов), небанковской кредитной организации «Русское финансовое общество» (360 место), Актив банка (192 место), Заубер Банка (227 место), банка «ИРС» (317 место).