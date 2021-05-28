ЦБ отозвал лицензию у двух банков

Банк России отозвал лицензии двух банков: у петербургского Заубер Банка и у московского банка «ИРС». Об этом говорится на сайте ЦБ.

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Заубер Банк был на 227-м месте по величине активов в банковской системе России, а банк «ИРС» — на 317-м месте. По данным ЦБ первый нарушал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Также финансовая организация в значительных объемах проводила сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам.

«ИРС» завышал стоимость имущества, чтобы искусственно улучшить свои финансовые показатели и сокрыть реальное финансовое положение, отметил регулятор. Также отозвана лицензия у расчетной небанковской кредитной организации «Нарат».

В апреле Центробанк аннулировал лицензию московского банка «Нордеа», а также у «Интерпромбанка». Также без лицензии остался екатеринбургский «Нейва». В нем регулятор выявил нарушения закона в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.