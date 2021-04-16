Еще один российский банк лишился лицензии

Центробанк лишил лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации «Нейва», зарегистрированной в Екатеринбурге. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

Российская кредитная организация нарушала федеральные законы о банковской деятельности и нормативные акты Центробанка, а также неоднократно допускала нарушения законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Согласно сообщению регулятора, банк «в значительных объемах проводил сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам».

Банк «Нейва» занимал 188 место в банковской системе России по величине активов. В кредитную организацию назначена временная администрация Центробанка, которая будет действовать до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.

Ранее Центробанк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у трех организаций, среди которых два банка — московский Геобанк и Майкопбанк, а также расчетная небанковская кредитная организация (РНКО) «РИБ».

Регулятор уже более месяца каждую пятницу отзывает лицензии банков. Так, 12 марта остановлена работа ФорБанка, банка «Современные стандарты бизнеса» и банка «Альба Альянс» (о ликвидации попросили владельцы). Спустя неделю чистка коснулась ЮМК банка, а 26 марта — банка «Мегаполис».