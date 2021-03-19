ЦБ отозвал лицензию у еще одного банка

ЦБ решил отозвать лицензию у еще одного российского банка. Им стал краснодарский банк Южной многоотраслевой корпорации (ЮМК банк), говорится на сайте регулятора. Кредитная организация была на 222 месте в банковской системе России по величине активов.

В сообщении сказано, что ЮМК банк неоднократно нарушал требования законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Он также «был ориентирован на обслуживание интересов собственников и связанных с ними компаний». Кроме того, более 70 процентов ссудной задолженности на балансе кредитной организации оказалась низкокачественной.

Регулятор отмечает, что банк проводил непрозрачные операции с целью вывода денег за рубеж и сокрытия реальных финансовых потоков. Уже назначена туда временная администрация ЦБ.

В марте ЦБ отозвал лицензию у московского «ФорБанка» и у коммерческого банка «Современные стандарты бизнеса» за нарушения федеральных законов и нормативных актов регулятора. В декабре лицензии также лишились «Онего» и «ФинТех».