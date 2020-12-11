ЦБ отозвал лицензию у двух банков

Банк России отозвал лицензии у двух российских кредитных учреждений. Речь идет о петрозаводском «Онего» и банке «ФинТех», сообщили в пресс-службе регулятора.

По мнению Центробанка (ЦБ), деятельность «Онего» была в значительной степени ориентирована на непрозрачные операции по переводу денег в пользу нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и тотализаторов. Также кредитное учреждение уличили в участии в сомнительных операциях по выводу денежных средств за рубеж. «Онего» находился на 308-м месте в банковской системе России.

«ФинТех», по оценке регулятора, обслуживал организаторов нелегальных азартных игр в интернете. ЦБ уже вводил ограничения на отдельные виды операций, но банк неоднократно нарушал запреты. «ФинТех» находился на 241-м месте в банковской системе России.

Руководство банками «Онего» и «ФинТех» перешло назначенным Центробанком временным администрациям. Полномочия исполнительных органов самих кредитных организаций приостановлены.