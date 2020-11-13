Центробанк отозвал лицензию у московского банка

Банк России отозвал лицензию на банковские операции у зарегистрированного в Москве Международного коммерческого банка (МКБ), говорится на сайте регулятора.

МКБ по величине активов занимал в России 299-е место. Его уличили в нарушении федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов ЦБ.

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По данным регулятора, кредитный портфель банка более чем на 70 процентов состоял из низкокачественных ссуд, которые много раз реструктурировались, чтобы скрыть реальный уровень просрочки. Банк завышал стоимость имущества и занижал величину необходимых резервов, в связи с чем много раз получал предписания Центробанка.

В МКБ назначена временная администрация. Банк входит в систему страхования вкладов, поэтому все клиенты смогут получить свои средства в полном объеме, но не более 1,4 миллиона рублей на вкладчика.

В последний раз Центробанк отзывал лицензию за нарушения у московского АО «Народный банк». Аналогичные решения приняли в отношении банков «Кузнецкий мост», Проминвестбанк и Оргбанк, но по инициативе самих кредитных организаций.