Очередной банк лишился лицензии ЦБ

Центробанк России отобрал лицензию у «Народного банка Тувы». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.

Решение было принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, и «принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков».

В конце января ЦБ отобрал лицензию у московского АПАБанка. Отмечалось, что руководство кредитной организации скрывало реальное финансовое положение, в частности, там повышали стоимость имущества в целях улучшения показателей. Кроме того, выяснилось, что более 70 процентов кредитного портфеля АПАБанка представлено проблемными ссудами. В ЦБ добавили, что в течение года банку направляли требования об адекватной оценке принимаемых рисков.

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