Один из крупнейших банков мира лишился лицензии в России

Банк России аннулировал лицензию Морган Стэнли Банка, дочерней компании Morgan Stanley Bank Europe, говорится в сообщении регулятора.

Кредитная организация сама подала соответствующую заявку, поводом для нее стало решение акционера изменить формат бизнеса в России.

Американский банк Morgan Stanley является одним из крупнейших в мире. С 2011 года он входит в глобальный список системно значимых банков, который составляет основанный странами «большой двадцатки» Совет по финансовой стабильности.

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В организации решили отказаться от банковской лицензии в России еще в прошлом году, поскольку попадали под соответствующее регулирование. Таким образом Morgan Stanley вернулся к модели, по которой работал в стране с 1994 по 2006 год.

Морган Стэнли Банк занимал в банковской системе России 279-е место. Его активы составляли 3,367 миллиарда рублей, а капитал — 2,7 миллиарда. Центробанк в своем комментарии указал, что у организации хватает имущества для удовлетворения требований кредиторов.

Ранее похожим, хотя и не столь радикальным образом, свою деятельность изменил из еще один крупнейших международный банк — Goldman Sachs. Для экономии на отчетности он перенес брокерский бизнес в ООО «Голдман Сакс Банк», а ООО «Голдман Сакс» от лицензии отказалось. Дочерняя компания Citi «Ситигруп Глобал Маркетс» лишилась лицензии на тех же основаниях.

27 мая сообщалось, что россияне четвертый месяц подряд массово забирают валюту с банковских депозитов. На этом фоне в марте российские банки ввезли в страну почти пять миллиардов наличных долларов и более миллиарда евро.

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