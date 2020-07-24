Центробанк России лишил лицензии очередной «Народный банк»

Банк России лишил лицензии на проведение банковских операций очередную кредитную организацию. Ей стало московское АО «Народный банк». Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

Причиной отзыва названы ряд нарушений, в том числе непрозрачные операции с платежными агентами-нерезидентами, которые заключались в переводах физических лиц в «значительных объемах». Таким образом не исполнялись требования законодательства и нормативные акты ЦБ о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем.

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Предоставление банковских гарантий — ключевая деятельность банка — проводилась в размере, в несколько раз превышающем его активы. За последний год ЦБ регулярно вводил в отношении банка ограничения на осуществление ряда операций.

По величине активов кредитная организация занимала 297 место в российской банковской системе. В «Народный банк» назначена временная администрация.

Центробанк возобновил отзыв лицензий в середине июля. Первым пострадавшим стал «Народный банк Тувы», который обвинили в неисполнении федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. Позднее аналогичное решение приняли в отношении банков «Кузнецкий мост» и Проминвестбанк, однако те сами подали заявки на ликвидацию.