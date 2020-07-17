Еще два российских банка лишились лицензии

Центробанк России лишил лицензии два банка — «Кузнецкий мост» и Проминвестбанк. В обоих случаях основанием для такого решения стало обращение самих кредитных организаций после общего собрания акционеров. В банках назначат ликвидационную комиссию, говорится в сообщениях пресс-службы регулятора.

Проминвестбанк занимал 236-е место в банковской системе России по величине активов, а «Кузнецкий мост» — 362-е. Обе кредитная организация располагает достаточным имуществом, чтобы удовлетворить все требования кредиторов.

Во вторник, 14 июня, регулятор лишил лицензии «Народный банк Тувы». В отличие от нынешнего случая это решения связано с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. Также существовала угроза интересам кредиторов и вкладчиков.

Перед этим у Центробанка случился долгий перерыв в отзыве лицензий у банков. Он был связан с кризисом, вызванным пандемией коронавируса.