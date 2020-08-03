Связанный с НИУ ВШЭ банк лишился лицензии

Оргбанк, связанный с Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), лишился лицензии Центробанка на осуществление деятельности, говорится на сайте регулятора.

Лицензия отозвана по инициативе самого банка в связи с его ликвидацией, о которой было объявлено в начале июля. Тогда на сайте кредитной организации появилось сообщение с просьбой к клиентам закрыть вклады и счета, а также расторгнуть договоры аренды банковских ячеек до 1 сентября.

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Оргбанк был основан в 1990 году. Кредитная организация называет себя одной из старейших в России. По данным на июль 2020 года, банк занимал 317-е место в стране по размеру активов. Крупнейшими акционерами банка являются бизнесмены Валерий Гугнин и Сергей Кондрашов, на долю которых приходится около 80 процентов уставного капитала.

До недавнего времени Оргбанк был одним из опорных банков НИУ ВШЭ: там был открыт счет вуза, на который поступали средства за оплату обучения. Именно через них можно было провести оплату без открытия счета взимания комиссии.