ЦБ отозвал лицензию у еще одного банка. Им стал московский «ФорБанк», говорится на сайте регулятора. Кредитная организация находилась на 221-м месте в банковской системе России по величине активов.

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В сообщении регулятора сказано, что банк нарушал федеральные законы и нормативные акты ЦБ, а также игнорировал требования законодательства в части противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Все это создавало угрозу интересам кредиторов и вкладчиков.

При этом Банк России неоднократно направлял в адрес кредитной организации предписания с требованиями об адекватной оценке принимаемых рисков и отражении в отчетности своего реального финансового положения. В банк пришла временная администрация. На сайте «Агентства по страхованию вкладов» отмечается, что выплаты вкладчикам начнутся не позднее 26 марта этого года.

В декабре 2020 года Банк России отозвал лицензии у банков «Онего» и «ФинТех». По мнению ЦБ, деятельность «Онего» была в основном ориентирована на непрозрачные операции по переводу денег в пользу нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и тотализаторов. «ФинТех», по оценке регулятора, обслуживал организаторов нелегальных азартных игр в интернете.